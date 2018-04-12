Семеро хоккеистов заподозрили в употреблении допинга

Семеро игроков клуба «Россошь», который выступает в Национальной молодежной хоккейной лиги (НХМЛ), временно отстранены от тренировок и игр.

Спортсменов подозревают в употреблении запрещенных препараотов. Если их допинг-пробы действительно окажутся положительными, хоккеистам грозит дисквалификация в соответствии с антидопинговыми правилами Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Кроме того, руководство и врачей команды ожидают санкции со стороны Федерации хоккея России (ФХР), сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Советский спорт».

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Теги:
Места: Россия
События: спорт, допинг
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