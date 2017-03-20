В семье Трампов ожидается пополнение

Сын президента США Дональда Трампа Эрик и его супруга в сентябре станут родителями. Об этом радостном событии на своей странице сообщил сам глава США Дональд Трамп.

Он поздравил сына и его супругу, выразив огромную радость от ожидания внука. «Поздравляю вас, Эрик и Лара! Я очень рад за вас обоих», - написал Трамп, отметив, что ребенок должен родиться в сентябре.

Таким образом, президент США в девятый раз станет дедушкой, уточняет «Интерфакс».

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