Семь улиц на востоке и северо-востоке Москвы станут односторонними, сообщает департамент транспорта столицы.

Согласно опубликованной информации, с 14 декабря вводится одностороннее движение по 4-му Полевому переулку по направлению от 1-го Полевого переулка до дома 9, корпус 1; с 15 декабря - по Большой Остроумовской улице по направлению от 2-го Полевого до 1-го Полевого переулка; с 16 декабря - по 3-й Сокольнической улице по направлению от улицы Барболина до улицы Жебрунова; с 19 декабря - по 4-й Сокольнической улице по направлению от улицы Жебрунова до улицы Барболина; с 20 декабря - по 5-й Сокольнической улице по направлению от улицы Барболина до улицы Жебрунова.

Кроме того, с 21 декабря 3-я улица Марьиной рощи в сторону 1-го проезда Марьиной рощи также станет односторонней, а с 22 декабря одностороннее движение вводится по 4-ой улице Марьиной рощи по направлению от 1-го проезда Марьиной рощи в сторону 5-го проезда Марьиной рощи.

В сообщении департамента отмечается, что таким образом удастся увеличить количество парковочных мест по обеим сторонам проезжей части.

В ближайшее время на этих улицах будут установлены информационные щиты, сообщает «Интерфакс».