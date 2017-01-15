Семь человек стали жертвами взрыва в Афганистане
В Афганистане в результате взрыва погибли семеро мирных жителей и еще двое получили ранения.
Взрыв прогремел на востоке страны, в провинции Нангархар. Подробности инцидента пока неизвестны.
Ни одна террористическая группировка не заявила о своей причастности к произошедшему, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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