Семь человек стали жертвами взрыва в Афганистане

В Афганистане в результате взрыва погибли семеро мирных жителей и еще двое получили ранения.

Взрыв прогремел на востоке страны, в провинции Нангархар. Подробности инцидента пока неизвестны.

Ни одна террористическая группировка не заявила о своей причастности к произошедшему, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.