Семь человек пострадали в результате ДТП на трассе «Дон»

На трассе «Дон» столкнулись междугородний автобус и машина дорожной службы. В результате происшествия пострадали семь человек.

Авария случилась в 09:55 на 474 км федеральной трассы. По сообщениям «Российской газеты» со ссылкой на ГУ МЧС по Воронежской области, накануне выпало много снега, и водитель автобуса не смог правильно оценить дорожную ситуацию и соблюсти нужную дистанцию.

Вследствие этого транспорт с 27 пассажирами врезался в КамАз, посыпавший дорогу песко-соляной смесью. Семеро пассажиров автобуса были доставлены в больницу.

В результате ДТП движение по трассе было приостановлено, и автолюбителям приходилось ехать в обход. В 12:02 дорога была расчищена для беспрепятственного проезда машин.