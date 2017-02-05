Семь человек пострадали в результате ДТП на трассе «Дон»
На трассе «Дон» столкнулись междугородний автобус и машина дорожной службы. В результате происшествия пострадали семь человек.
Авария случилась в 09:55 на 474 км федеральной трассы. По сообщениям «Российской газеты» со ссылкой на ГУ МЧС по Воронежской области, накануне выпало много снега, и водитель автобуса не смог правильно оценить дорожную ситуацию и соблюсти нужную дистанцию.
Вследствие этого транспорт с 27 пассажирами врезался в КамАз, посыпавший дорогу песко-соляной смесью. Семеро пассажиров автобуса были доставлены в больницу.
В результате ДТП движение по трассе было приостановлено, и автолюбителям приходилось ехать в обход. В 12:02 дорога была расчищена для беспрепятственного проезда машин.
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