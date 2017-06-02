Сельскохозяйственный робот сам расскажет о здоровье скота

Производители сельскохозяйственного оборудования Британии предлагают автоматизированные системы контроля за состоянием скота.

В новую компьютерную систему входят автоматические весы и камеры, которые узнают конкретных животных и ищут по видео признаки болезни.

Автоматические зонды компьютерной системы берут анализы и ищут бактерии без прямого контроля со стороны человека, отмечает Popmech.ru.

Будущие разработки ученых, по их словам, смогут распознавать выражение страдания на мордах сельскохозяйственных животных с целью выявления среди поголовья болезненных особей.

Ученые уже выделили пять признаков боли и научили программу искать их на фотографиях. На данный момент система оказывается права в 67% случаев.