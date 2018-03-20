Селфи теперь можно превратить в леденец

Британская кондитерская компания запустила производство леденцов, созданных на основе селфи.

Для заказа персонализированного ледена на палочке нужно отправить свое селфи кондитерам.

Стоимость селфи-леденца составляет £39,99 или около 3 тысяч рублей.

Представители кондитерской считают, что сладкоежки должны быть счастливы, получив огромный леденец в виде своего лица, сообщает Life.