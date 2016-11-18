Селфи стало причиной множества смертей
Исследователи из Соединенных Штатов Америки пришли к заключению, что за последние годы по вине селфи погибло больше людей, чем при нападении акул.
Ученые высчитали, что в 2014 году селфи погубило как минимум 15 человек. В 2015 году этот способ создания фотографий стал еще популярнее: из-за него умерли 39 человек. При всем этом 2016 год побил все рекорды. По данным статистики, 73 человека погибли во время стараний сделать селфи,- сообщает «ФАН».
Ученые выяснили, что индийские любители селфи чаще погибают, фотографируя себя в районе железнодорожных путей. В России и Америке люди нередко погибают из-за халатного обращения с оружием при создании желанного снимка.
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