Селфи со слоном - новая акция Минсоцразвития
В международный день распространения информации о болезни Альцгеймера Минсоцразвития Подмосковья запустили в соцсетях акции по профилактике болезни Альцгеймера, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Об этом на своей странице в Instagram написала глава ведомства Ирина Фаевская. Она предложила выкладывать селфи или фото со слоном и добавлять к нему хештег #профилактикаАльцгеймера. Пользователь, набравший наибольшее количество лайков, получит памятный подарок – сообщила Ирина Фаевская.
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