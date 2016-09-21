Селфи со слоном - новая акция Минсоцразвития

В международный день распространения информации о болезни Альцгеймера Минсоцразвития Подмосковья запустили в соцсетях акции по профилактике болезни Альцгеймера, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Об этом на своей странице в Instagram написала глава ведомства Ирина Фаевская. Она предложила выкладывать селфи или фото со слоном и добавлять к нему хештег #профилактикаАльцгеймера. Пользователь, набравший наибольшее количество лайков, получит памятный подарок – сообщила Ирина Фаевская.