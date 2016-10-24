Селфи планируют применять для проверки личности человека
В Соединенных Штатах для подтверждения личности несколько крупнейших компаний решили применять селфи сотрудников и клиентов. Этот способ дает вероятность упростить взаимодействие с гражданами.
Сотрудники их компаний сделают селфи, а специальный алгоритм проанализирует снимок, запомнив длину носу, бровей и подбородка, а также другие параметры. После каждому человеку присвоили идентификационный код и теперь при проведении операции, которая ранее требовала ввода пароля, сотруднику достаточно отправить селфи, сообщает «Экономика Сегодня».
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