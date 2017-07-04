Селфи на охраняемых объектах станет уголовным преступлением

Любители селфи и экстремальных прыжков с парашютом могут быть привлечены к уголовной ответственности з совершение этих действий на охраняемых объектах.

Как уточняется в материале, Минкомсвязи предлагает расширить список таких объектов, за неоднократное самовольное проникновение на которые предусматривается уголовное наказание.

Согласно действующему законодательству, ответственность за проникновение на охраняемые объекты установлена только в отношении транспортных и гидротехнических тоннелей, метрополитена, подземных электростанций, резервуаров для воды, отходов, а также военных объектов.

Законопроект расширяет перечень объектов, чтобы существенно сократить случаи проникновения на охраняемые объекты любителей экстремальных съемок и других правонарушителей в целях защиты от террористической угрозы, сообщает «РИА Новости».

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