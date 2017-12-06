Селен устранил побочный эффект «гормона доверия»

Ученые создали «гормон доверия» — окситоцин, лишенный побочных эффектов.

Исследования показали, что в молекуле гормона атомы серы на селен, после чего он перестал имитировать действие другого пептидного гормона — вазопрессина, который управляет кровяным давлением.

Это открывает перед модифицированной молекулой перспективы для применения в терапии аутизма, шизофрении и эпилепсии.

Ранее ученые выяснили, что окситоцин не только укрепляет узы брака, но и делает людей более терпимыми к чужакам. Однако в медицине окситоцин применяется для стимуляции схваток при родах. Препарат вводится в кровь и может вызвать серьезные побочные эффекты, вплоть до смерти пациентки или ее ребенка.

Дело в том, что окситоцин также связывается с рецепторами вазопрессина — гормона, который регулирует баланс жидкости и кровяное давление в организме.

Ранее ученые уже создавали несколько модификаций окситоцина, однако по сравнению с грызунами, на которых испытывали препараты, при тестировании на людях оказывалось, что селективность утеряна, пишет N+1.

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