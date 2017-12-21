Секреты ухудшают состояние здоровья

Ученые из Колумбии проанализировали человеческие отношения с тайнами и пришли к выводу, что хранение секретов приводит к депрессиям и ухудшает состояние здоровья.

Под «секретностью» исследователи понимают желание скрывать информацию независимо от того, требует ли это каких-либо усилий.

В ходе работы ученые опросили 1200 американцев через Интернет и 312 человек на пикнике в центральном парке Нью-Йорка о 38 категориях поведения, которые зачастую держатся в секрете. Люди отвечали, что скрывают информацию о 13 из этих категорий.

Среди самых распространенных тайн были мысли об отношениях с кем-либо еще, когда уже есть отношения, романтические желания и сексуальное поведение. Респонденты отвечали, что вдвое чаще думают о секретах, когда не беседуют с другим человеком. При этом чем чаще человек вспоминает о секрете, тем беспокойнее он себя ощущает, сообщает портал «Научная Россия».