Секретный спутник США перестал выходить на связь
США потеряли связь с секретным правительственным спутником Zuma, запущенным накануне.
Выводом спутника на орбиту занималась компания SpaceX. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 ч аппаратом на борту производился с базы ВВС США на мысе Канаверал.
Причины произошедшего не разглашаются. В SpaceX воздерживаются от любых комментариев по этом поводу. Кроме того, компания не подтвердила, что запуск прошел удачно, как это обычно делается, сообщает Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.
Предполагается, что спутник не отделился от второй ступени ракеты-носителя и упал в море.
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