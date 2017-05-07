Секретный американский самолет вернулся на землю после двух лет в космосе
Американский самолет-разведчик вернулся на космодром на мысе Канаверал после двух лет полета.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС США, это четвертый полет аппарата. Этот проект стартовал в 1999 году и использовался для ремонта спутников на орбите. Но с 2004 года программа стала секретной, и ее передали ВВС Америки. С 2010 года аппараты стали выполнять испытательные полеты.
Эксперты уточняют, что X-37 применяются как для тестирования новых технологий, так и для доставки на орбиту разведывательных спутников. Сообщается, что на них можно установить вооружение, но Пентагон такие мысли исключает.
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