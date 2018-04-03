Секретные карты Генштаба РФ едва не вывезли за границу
ФСБ РФ пресекла военный шпионаж в отношении России в пользу одной из европейских стран.
Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили попытку передать иностранцам секретные военные топографические карты Генштаба ВС России.
Причем, документы были изъяты и подготовлены преступниками, как в электронном, так и бумажном виде.
Один из задержанных ранее привлекался к ответственности за государственную измену, сообщает РИА Новости.
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