Секретной службе США понадобились дополнительные средства на охрану Трампа
Секретная служба США, охраняющая первых лиц государства, попросила увеличить в следующем финансовом году ассигнования на охрану президента Дональда Трампа на 60 миллионов долларов.
Порядка 27 миллионов из этой суммы будут направлены непосредственно на охрану главы государства, членов его семьи и апартаментов в небоскребе Trump Tower.
Остальные средства пойдут на погашение издержек, связанных с поездками президента и вице-президента, а также визитами глав других государств в США, сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.
Увеличение расходов Служба объясняет сложным образом жизни президента и членов его семьи.
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