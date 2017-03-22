Секретной службе США понадобились дополнительные средства на охрану Трампа

Секретная служба США, охраняющая первых лиц государства, попросила увеличить в следующем финансовом году ассигнования на охрану президента Дональда Трампа на 60 миллионов долларов.

Порядка 27 миллионов из этой суммы будут направлены непосредственно на охрану главы государства, членов его семьи и апартаментов в небоскребе Trump Tower.

Остальные средства пойдут на погашение издержек, связанных с поездками президента и вице-президента, а также визитами глав других государств в США, сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Увеличение расходов Служба объясняет сложным образом жизни президента и членов его семьи.