Секретарь Общественной палаты РФ опроверг слухи об уходе в АП

Секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов заявил, что не собирается пока переходить на работу в администрацию президента страны.

Ранее сообщалось, что член ОП может сменить на посту первого заместителя аппарата главы государства Вячеслава Володина.

- Со мной никто не вел в этом смысле никаких бесед: ни президент, ни Вячеслав Викторович Володин, ни Антон Вайно. Мало того, у нас очень насыщенная повестка в Общероссийском народном фронте и Общественной палате. Признаюсь, даже мыслей таких не было, - цитирует его «Интерфакс».

Бречалов добавил, что хочет доработать на своей должности до конца текущего созыва ОП. При этом нынешний секретарь палаты готов взаимодействовать с тем, кто возглавит указанный блок администрации главы государства.

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