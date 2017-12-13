Сегодня ночью ожидается самый яркий звездопад года
Метеорный поток Геминиды достигнет максимума в ночь на 14 декабря, говорится в сообщении Московского планетария.
Отмечается, что при хороших погодных условиях можно будет наблюдать до 100 метеоров в час.
По прогнозу международной метеорной организации, пик активности придется на 09:30 по московскому времени.
Уточняется, что для наблюдения Геминид не потребуется специального оборудования - самые яркие метеоры в хорошую погоду можно будет увидеть даже несмотря на свет в крупных городах.
Геминиды - поток частиц, выброшенных астероидом 3200 Фаэтон, открытым в 1983 году. Сам астероид проходит точку максимального сближения с Землей в середине декабря, сообщает ТАСС.
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