Сегодня ночью ожидается самый яркий звездопад года

Метеорный поток Геминиды достигнет максимума в ночь на 14 декабря, говорится в сообщении Московского планетария.

Отмечается, что при хороших погодных условиях можно будет наблюдать до 100 метеоров в час.

По прогнозу международной метеорной организации, пик активности придется на 09:30 по московскому времени.

Уточняется, что для наблюдения Геминид не потребуется специального оборудования - самые яркие метеоры в хорошую погоду можно будет увидеть даже несмотря на свет в крупных городах.

Геминиды - поток частиц, выброшенных астероидом 3200 Фаэтон, открытым в 1983 году. Сам астероид проходит точку максимального сближения с Землей в середине декабря, сообщает ТАСС.