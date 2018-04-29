«Мы сегодня могли умереть»: самолет с группой Serebro экстренно сел в Черногории
Самолет компании S7 с группой Serebro совершил аварийную посадку в Черногории.
Об этом РБК сообщила концертный директор команды Елена Вакулина.
«Никаких деталей не могу сказать, потому что я нахожусь в России, я только вчера услышала это с их (участников и представителей группы – прим.) слов и успокаивала их, консультировала менеджера, что делать», - рассказала она.
Вакулина добавила, что решение, обращаться ли в суд, примет продюсер и юрист группы.
Солистка группы Ольга Серябкина сообщила в Instagram подробности происшествия.
«Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа», - написала она.
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