«Мы сегодня могли умереть»: самолет с группой Serebro экстренно сел в Черногории

Самолет компании S7 с группой Serebro совершил аварийную посадку в Черногории.

Об этом РБК сообщила концертный директор команды Елена Вакулина.

«Никаких деталей не могу сказать, потому что я нахожусь в России, я только вчера услышала это с их (участников и представителей группы – прим.) слов и успокаивала их, консультировала менеджера, что делать», - рассказала она.

Вакулина добавила, что решение, обращаться ли в суд, примет продюсер и юрист группы.

Солистка группы Ольга Серябкина сообщила в Instagram подробности происшествия.

«Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа», - написала она.