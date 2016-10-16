Сегодня в Лондоне пройдет очередная встреча по Сирии

Сегодня в Лондоне пройдет очередная многосторонняя встреча по урегулированию ситуации в Сирии. Накануне четырехчасовая встреча в швейцарской Лозанне прошла безрезультатно.

В Лондоне сегодня соберутся представители США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии, Германии, Италии, Иордании, ОАЭ, Турции и ЕС.

Пять стран будут представлены на уровне глав внешнеполитических ведомств. Это – США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и Иордания. Представителей России на встрече в Лондоне не будет, сообщает ТАСС.