Сегодня в Лондоне пройдет очередная встреча по Сирии
Сегодня в Лондоне пройдет очередная многосторонняя встреча по урегулированию ситуации в Сирии. Накануне четырехчасовая встреча в швейцарской Лозанне прошла безрезультатно.
В Лондоне сегодня соберутся представители США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии, Германии, Италии, Иордании, ОАЭ, Турции и ЕС.
Пять стран будут представлены на уровне глав внешнеполитических ведомств. Это – США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и Иордания. Представителей России на встрече в Лондоне не будет, сообщает ТАСС.
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