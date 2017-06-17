Седьмой раунд переговоров по Сирии начнется 10 июля
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассказал, что седьмой раунд переговоров по сирийскому вопросу состоится в Женеве 10 июня.
Коммерсант.ru со ссылкой на Reuters приводит его слова: «Участники должны приехать к 9 июля, раунд должен начаться 10 июля. Он также намерен провести новые раунды переговоров в августе и сентябре».
Шестой раунд переговоров состоялся в начале мая. В рамках встречи был принят меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, который ранее участники подписали в Астане.
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