Седьмой раунд переговоров по Сирии начнется 10 июля

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассказал, что седьмой раунд переговоров по сирийскому вопросу состоится в Женеве 10 июня.

Коммерсант.ru со ссылкой на Reuters приводит его слова: «Участники должны приехать к 9 июля, раунд должен начаться 10 июля. Он также намерен провести новые раунды переговоров в августе и сентябре».

Шестой раунд переговоров состоялся в начале мая. В рамках встречи был принят меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, который ранее участники подписали в Астане.