«Седьмой Айфон» подешевел в России до 40 тысяч рублей

За последние три месяца продукция Apple значительно корректируется по цене в сторону уменьшения в России.

Так, флагманский смартфон iPhone 7 в базовой 32-гигабайтной версии можно приобрести уже по цене чуть более 40 тысяч рублей, - сообщает «Российская газета» со ссылкой на Hi-tech Mail.ru.

Эксперты полагают, что на изменении цены сказалось укрепление российской валюты.

Ранее, в январе сообщалось о значительном снижении цен на продукцию Apple в интернет-магазине на сайте Apple.com и у ряда крупных продавцов, включая «Связной», re:Store и операторов сотовой связи.