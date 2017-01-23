«Седьмой Айфон» подешевел в России до 40 тысяч рублей
За последние три месяца продукция Apple значительно корректируется по цене в сторону уменьшения в России.
Так, флагманский смартфон iPhone 7 в базовой 32-гигабайтной версии можно приобрести уже по цене чуть более 40 тысяч рублей, - сообщает «Российская газета» со ссылкой на Hi-tech Mail.ru.
Эксперты полагают, что на изменении цены сказалось укрепление российской валюты.
Ранее, в январе сообщалось о значительном снижении цен на продукцию Apple в интернет-магазине на сайте Apple.com и у ряда крупных продавцов, включая «Связной», re:Store и операторов сотовой связи.
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