Сечин объяснил «Дождю» законность использования им автомобиля с мигалкой

В интервью телеканалу «Дождь» глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что использует автомобиль со специальным сигналом на законных основаниях.

- Отстаньте, пожалуйста, от меня. Значит, вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет!, - цитирует Сечина ТАСС со ссылкой на сайт телеканала.

Ранее «Дождь» сообщил, что глава «Роснефти» пользуется автомобилем со спецсигналом, несмотря на запрет президента РФ Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, «Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК. То есть, как минимум, он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на мигалку и на спецавтомобиль».