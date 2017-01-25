Сечин объяснил «Дождю» законность использования им автомобиля с мигалкой
В интервью телеканалу «Дождь» глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что использует автомобиль со специальным сигналом на законных основаниях.
- Отстаньте, пожалуйста, от меня. Значит, вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет!, - цитирует Сечина ТАСС со ссылкой на сайт телеканала.
Ранее «Дождь» сообщил, что глава «Роснефти» пользуется автомобилем со спецсигналом, несмотря на запрет президента РФ Владимира Путина.
По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, «Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК. То есть, как минимум, он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на мигалку и на спецавтомобиль».
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