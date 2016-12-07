Сечин доложил Путину о завершении сделки по приватизации части «Роснефти»

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании «Роснефть» Игорь Сечин доложил главе государства о завершении сделки по приватизации части компании на сумму в 10,5 миллиарда евро. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, стратегическими инвесторами по приватизации акций «Роснефти» стал консорциум из компаний Glencore и суверенного фонда Катара.

Глава государства поручил осуществить поэтапную конвертацию в рубли вырученных от сделки средств с тем, чтобы избежать курсовых колебаний.

- Президент отметил, что в ближайшие дни в страну будет поступать значительный объем валюты, и с тем чтобы избежать каких-либо колебаний курса, необходимо предусмотреть соответствующую поэтапную систему конвертации, - цитирует Пескова ТАСС.

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Места: Россия
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