Сечин блеснул знаниями в джазовой музыке

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин написал колонку о музыке в журнале "Русский пионер". Топ-менеджер крупнейшей российской компании признался в любви к кубинскому и японскому джазу, провозгласил Дениса Мацуева самым мощным джазовым пианистом в России и заявил, что в джазе и в жизни для него самым главным приемом является импровизация.

В колонке Сечин написал, что увлекается джазом давно, не любит слушать музыку в машине, а на то, чтобы слушать дома, ему не хватает времени, сообщает ТАСС.

В числе своих любимых джазовых музыкантов Сечин назвал кубинский оркестр Buena Vista Social Club, японские группы Kyoto Jazz Massive и Shuya Okino, а также пианиста Дениса Мацуева. "Самое главное в осмысленном джазе, как и в настоящей жизни, - импровизация. Но не предусмотрительная и профессиональная, а ранимая и раскрепощающая", - написал Сечин.

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