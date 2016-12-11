Сделка по продаже акций «Роснефти» не попадает под санкции

Сделка по продаже 19,5 процентов акций «Роснефти» не попадает под существующие антироссийские санкции, так как правовой оценкой занимались крупнейшие международные юридические фирмы.

- Под санкции эта сделка не попадает – это существующие акции, — сказал источник «РИА Новости», знакомый с ходом сделки.

По его словам, все акционеры договорились о сделке, а глобальные инвесторы провели работу по ее осуществлению. Собеседник агентства также отметил, что для всех регуляторных органов это максимально комфортная сделка.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5 процентов акций компании. По подсчетам министра финансов Антона Силуанова, доходы бюджета от сделки составят 703,5 миллиардов рублей и поступят в бюджет 15-20 декабря. Позже Белый дом заявил о том, что Минфин США проверит сделку на предмет законности из-за ограничительных мер, действующих в отношении РФ.

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