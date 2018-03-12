Сделан первый шаг к созданию магнитного компьютера

Американские физики создали уникальный магнитный материал из органических соединений, с помощью которого можно передавать информацию при помощи магнонов – своеобразных «волн» намагниченности.

По словам Кристофа Бёма из университета Юты в Солт-Лейк-Сити, теперь появился способ передавать информацию по материалу, используя магноны.

«Магноника в данном смысле будет выступать полным аналогом электроники – теперь у нас есть своеобразный набор магнитных проводников, и, если нам удастся создать цифровую логику на их базе, они станут основой компьютеров нового типа», — пояснил Бём.

Ученые во всем мире активно изучают квантовые свойства электронов и атомов и пытаются приспособить их для создания электронных приборов.

Главным препятствием для создания подобных вычислительных устройств пока является то, что спин электронов и прочих заряженных частиц крайне сложно контролировать и удерживать в стабильном состоянии.

По мнению Бёма, если найти способ преобразования магнитного сигнала в электрический и наоборот, то можно решить эту проблему.

Сегодня с подобной задачей могут справляться лишь пленки из экзотического соединения железа, кислорода и иттрия, редкоземельного металла, обладающие необычными магнитными свойствами при сверхнизких температурах.

Команда Бёма совершенно неожиданно нашла ему замену, объединив два открытия из достаточно далеких областей физики, которые ее члены совершили в последние 20-30 лет, сообщает «РИА Новости».

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