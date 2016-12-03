КНР сделала представление США по поводу беседы Трампа с главой Тайваня
МИД Китая направил «жесткое представление» США из-за телефонного разговора избранного президента Дональда Трампа с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.
Глава ведомства сделал акцент на том, что Тайвань – неотъемлемая часть Китая. Он призвал Вашингтон придерживаться политики одного Китая и проявлять осмотрительность в тайваньском вопросе, передает РИА «Новости».
Беседа Трампа с Инвэнь была не согласована с Белым домом. По словам миллиардера, они поздравили друг друга с победой на выборах. Западне СМИ утверждают, что собеседники также обсуждали политические и экономические отношения между США и Тайванем.
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