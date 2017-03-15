В ДНР считают закрытие сообщения с Украиной легализацией блокады Донбасса

Принятое украинским Советом национальной безопасности и обороны решение о полном прекращении грузового транспортного сообщения с ДНР и ЛНР является прямым нарушением Минских соглашений и по сути означает легализацию блокады Донбасса на государственном уровне. Такое заявление сделал председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин.

- Это не только прямое нарушение Минских соглашений, а легализация на самом высшем государственном уровне действий радикалов. То есть это не сумбурные действия маргиналов, а политика государства, граничащая с геноцидом четырех миллионов человек, проживающих в республиках, — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что Порошенко осудил действия участников блокады Донбасса, которые наносят урон государству, но в то же время фактически санкционировал полное прекращение транспортного сообщения с ДНР и ЛНР до тех пор, пока власти республик не вернут действующие в них предприятия под украинскую юрисдикцию.

В конце февраля главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали от Киева прекратить блокаду Донбасса до 1 марта. В связи с невыполнением требований было введено внешнее управление на 43 предприятиях украинской юрисдикции.

Среди объектов хозяйствования такие промышленные гиганты, как Енакиевский металлургический завод и его макеевский филиал, Харцызский трубный завод, Ясиновский коксохимический завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, «Концерн Стирол», предприятия компании ДТЭК, шахты имени Засядько и «Комсомолец Донбасса», Зуевская ТЭС.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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