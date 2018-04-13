В МИД считают отравление Скрипалей инсценировкой

Власти Великобритании могли принудить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлия к участию в инсценировке отравления. Такое предположение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Основанием для него является то, что Лондон старается изолировать Юлию Скрипаль от России, пояснила она. Захарова также добавила, что у Москвы возникает все больше вопросов по делу Скрипалей, но ответы на них получить пока не удается, сообщает Ura.ru со ссылкой на РБК.

Ранее сообщалось, что дочь Скрипаля после выздоровления и выписки из больницы перевезли на некую секретную военную базу. Британские власти не позволяют консулам РФ встретиться с ней.