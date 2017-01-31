В ЛНР считают бессмысленным предложение Порошенко о видеоконференции по Донбассу

Уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего выступил с официальным заявлением по поводу требования президента Украины Петра Порошенко провести срочное совещание по Донбассу в режиме видеоконференции.

- 1 февраля должно состояться заседание Контактной группы в Минске. Обе стороны конфликта - Украина, ДНР и ЛНР - согласовали свое участие в Контактной группе и всех четырех рабочих подгруппах, при участии посредников - России и ОБСЕ. Наша делегация сегодня отправилась в Минск, сегодня же Порошенко публично заявляет о необходимости созыва видеоконференции Контактной группы. Смысла в таком созыве нет, Контактная группа и так завтра собирается, - цитирует Дейнего ЛуганскИнформЦентр.

По словам официального представителя ЛНР, непонятна позиция украинского лидера, поскольку «он сам отдает приказы наступать и стрелять, тем самым нагнетая и без того сложную обстановку».

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко заявил журналистам, что Порошенко прервал свой визит в ФРГ из-за обострившейся ситуации в районе Авдеевки в Донбассе.

Немецкие СМИ обратили внимание на то, что украинский лидер вернулся из Берлина на родину сразу после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая перед началом переговоров с Порошенко заявила журналистам, что крайне обеспокоена обострением ситуации в Донбассе.

В командовании ДНР же сообщили, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери в районе Авдеевки в результате минометного удара, нанесенного одним из подразделений ВСУ по своим же.

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
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