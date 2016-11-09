МИД РФ считает запрет на въезд в США президенту ФИДЕ санкционным «гротеском»

Отказ в выдаче Госдепом США разрешения на въезд в страну президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова противоречит принципу «спорт вне политики». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вызывает непонимание и озабоченность позиция официального Вашингтона в связи с проведением в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором участвует российский претендент Сергей Карякин. Организатор турнира – Международная шахматная федерация, по чьей инициативе в США к этому событию приурочен Год шахмат и для одних только ньюйоркцев устроено более 30 массовых шахматных мероприятий разного уровня. Однако, когда все спланировано и подготовлено, президенту FIDE Кирсану Илюмжинову отказывают в возможности прибыть в США. Причина – введенные против него администрацией Барака Обамы санкции, основанием для чего стало то, что он несколько лет назад посетил Дамаск и сыграл там в шахматы с президентом Сирии Башаром Асадом», - цитирует ТАСС сообщение Захаровой.

По словам главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, обоснование отказа «просто гротескное и не выдерживает никакой критики».

«Но для нынешних американских властей, заигравшихся в санкции, в том числе против России и наших граждан, хорош любой повод. А ведь Нью-Йорк был выбран местом проведения матча не случайно. Таким решением FIDE хотела отдать дань памяти выдающемуся американскому шахматисту Бобби Фишеру, для которого этот город был родным», - подчеркнула Захарова.

Матч за мировую шахматную корону между чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом россиянином Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Впервые за 92 года существования ФИДЕ президент Международной федерации шахмат не сможет присутствовать на матче.