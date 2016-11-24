МИД РФ считает ситуацию в иракском Мосуле близкой к гуманитарной катастрофе

Ситуация в иракском Мосуле, который атакуют правительственные войска при активной поддержке международной коалиции во главе с США, близка к гуманитарной катастрофе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Ситуация вокруг иракского города остается без признаков близкой развязки. Иракские войска продолжают сжимать зону контроля, силовики говорят о двух тысячах ликвидированных экстремистах. В самом Мосуле продвижение идет с большим трудом. Удары же со стороны коалиции дорого обходятся мирным жителям, - цитирует Захарову ТАСС.

- Гуманитарная ситуация продолжает устойчиво деградировать. Количество бежавших из города и его окрестностей, по оценкам ООН, составляет до 70 тысяч человек. У населения на исходе запасы продуктов, самое страшное, что дальше – неизвестность. Здесь впору говорить о надвигающейся гуманитарной катастрофе, - подчеркнула глава департамента информации и печати МИД РФ.

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Теги:
Места: Россия
Организации: МИД
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