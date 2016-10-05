МИД ФРГ считает невозможным урегулирование конфликта в Сирии без участия Москвы

Если Россия и США не достигнут консенсуса в вопросах урегулирования ситуации в Сирии, достичь положительных сдвигов в этом направлении не удастся. Такое заявление сделал официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

- Ясно, что без достижения взаимопонимания между США и Россией по Сирии не будет надежды на урегулирование конфликта и прекращение кровопролития, - цитирует Шефера ТАСС.

По словам дипломата, выработка общего подхода к политике Москвы по отношению к Сирии будет обсуждаться в Берлине на уровне политдиректоров МИД США, Германии, Великобритании, Франции и Италии.

- «Квинтет» встречается, чтобы обсудить сложную ситуацию, такие вопросы, как доступ гуманитарной помощи, как оживить политический процесс, каким образом нам продолжить или возобновить диалог с Россией, - пояснил Шефер.