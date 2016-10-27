МИД РФ считает нелепыми предположения НАТО о планах "Адмирала Кузнецова"

Российские дипломаты опровергли предположение НАТО об участии российских военных в военных действиях в Алеппо. Заявления альянса в МИД России посчитали нелепыми.

Ранее НАТО заявило о подозрительности российских маневров в Средиземном море. Группа российских кораблей во главе с крейсером "Адмирал Кузнецов" планировала зайти в испанский порт на дозаправку, однако НАТО надавило на Испанию и заход не был совершен. Альянс предполагает, что российский флот направлен на усиление военных действий в Сирии, в том числе Алеппо, сообщает РИА "Новости".

– Сейчас российская авиация не приближается к Алеппо, об этом заявляет министерство обороны. Зачем строить такие туманные предположения и на их основании делать какие-то политические рекомендации? Это, конечно, нелепо, – заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин. По его словам, вблизи Алеппо российской авиации нет.

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Теги:
Организации: МИД, НАТО
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