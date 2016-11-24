МИД РФ считает косовскую государственность несостоятельной

Положение дел в частично признанном Косово демонстрирует несостоятельность государственной власти в этом крае. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Продолжается нарушение прав неалбанского населения. Фиксируются новые случаи насилия в отношении сербов. Отсутствие реального правопорядка, постоянный внутриполитический кризис совместно с массовым оттоком населения ярко демонстрирует искусственный характер и функциональную нежизнеспособность косовской государственности, - цитирует Захарову ТАСС.

Глава департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства напомнила, что Совет Безопасности ООН на заседании 16 ноября отметил «неустойчивую политическую ситуацию в Косово».

- На фоне того, что там происходит, неудивительны крайне низкие темпы возвращения беженцев. Вызывает обеспокоенность все более глубокое стремление в Косове албанских властей узурпировать сербскую собственность, последнее время эта практика распространилась и на экономические активы, принадлежащие сербским госструктурам и компаниям. Подобные неправовые шаги не могут поспособствовать межнациональному примирению, - подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, в Косово не проводилось никакого референдума по отделению от Сербии.

- Несколько лет назад весь западный мир, Евросоюз, США стояли во главе этого процесса, отрывая Косово от Сербии, это делалось под лозунгом «Косово – страна возможностей». Страна каких возможностей, рассказали члены СБ ООН. Сейчас все те, кто отрывал, убеждены, что в Косове проходил законный референдум. Не было никакого в Косове референдума. Помню эти дебаты в СБ ООН, спешили, делали все возможное, чтобы принять эти решения, вопреки нормам права, вопреки требованиям официального законного правительства Сербии. Ни во что не ставили эти требования. А потом думали за счет пропаганды, информационной машины доделать начатое: сформировать образ «страны возможностей». Не получилось, - констатировала Захарова.