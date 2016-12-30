МИД РФ считает действия Белого дома местью за провал внешней политики США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает символичным то, что сообщение о новых санкциях США против России появилось сразу после того, как было объявлено о достижении договоренности о полном прекращении огня в Сирии.

- Очень символично то, что произошло 29 декабря в мире. В Москве было объявлено о перемирии в Сирии, долгожданном, к которому мы шли – шли дипломаты, военные, объединив усилия, пытаясь найти точки соприкосновения с нашими партнерами, — цитирует Захарову РИА «Новости».

По мнению главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, высылка Вашингтоном российских дипломатов - это факт мести за полный провал американской внешней политики, и это «будет вписано в учебники по международным отношениям».

Ранее сообщалось, что соглашение о прекращении огня в Сирии было достигнуто без участия США, при посредничестве России, Турции и Ирана.

Как отметили американские СМИ, отсутствие Вашингтона в достижении столь важного решения по Сирии «бросается в глаза» и заставляет считать, что Соединенные Штаты теряют влияние на Ближнем Востоке.