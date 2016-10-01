Счетная палата РФ считает завышенной планку Минфина по дефициту бюджета 2016 года

Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что озвученный Министерством финансов дефицит бюджета в 3,5-3,7 процента ВВП в 2016 году реально окажется ниже обозначенной планки.

- Я видела, что Минфин ухудшил свой прогноз по уровню дефицита бюджета в 2016 году. Я не думаю, что он будет таким, будет более позитивным, чем то, что вчера озвучили, с точки зрения долей в ВВП, — цитирует Голикову РИА «Новости».

Вместе с тем глава Счетной палаты согласилась с оценкой инфляции на уровне 4 процентов, заложенной Минфином в бюджетный план на ближайшие три года.

Ранее в пятницу, 30 сентября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что ведомство подготовило проект поправок к бюджету-2016, согласно которым дефицит составит 3,5-3,7 процента ВВП, а не 3,3 процента, как ранее.

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