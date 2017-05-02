ЖКХ без счетчика может стать выгоднее

Платежи за жилищно-коммунальные услуги в квартирах, где не установлены счетчики на воду и электричество, могут сократиться.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская готовит поправки в закон «Об энергосбережении...», предусматривающие отмену повышающего коэффициента при оплате услуг без счетчика, а также изменение формулы расчета нормативов потребления.

Депутат предлагает отменить положение о том, что жильцы, не установившие счетчики на воду и электроэнергию, платят за эти услуги по нормативу, умноженному на повышающий коэффициент. Кроме того, она предлагает заменить расчетный метод определения норматива на аналоговый.

Как пояснила «Известиям» Галина Хованская, по применяемому сейчас расчетному методу ресурсоснабжающая организация на основании характеристик дома определяет примерный объем потребления, однако этот метод крайне неточный, а нормативы зачастую завышены.

«Гораздо надежней аналоговый метод. Берется точно такой же дом, но в котором уже установлены счетчики. Показанный там объем потребления становится нормативом, по которому платят те, кто счетчик не установил», — объяснила автор законопроекта.

По данным Минстроя, на данный момент счетчики установлены в 70 процентах российских квартир и жилых домов.