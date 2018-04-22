Счета «Реновы» Виктора Вексельберга заморожены из-за санкций

Активы в размере 1,5-2 млрд долларов компании «Ренова» олигарха Виктора Вексельберга заморожены из-за санкций США.

Как сообщает Lenta.ru, под заморозку попали долларовые счета фирм, подконтрольных «Ренове». Также были заблокированы зарплатные счета нескольких сотрудников швейцарского филиала компании, однако вскоре их открыли.

Предприниматель рассчитывает на помощь властей Швейцарии, которые ранее способствовали выводу из-под санкций США машиностроительного концерна Sulzer.

Новые ограничительные меры в отношении российских олигархов, компаний, чиновников и топ-менеджеров были введены США 6 апреля. На фоне санкций обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. Госдума обсудит законопроект об ответных мерах, предусматривающих ограничение на ввоз в Россию американских товаров.