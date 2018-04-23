Счет пострадавших от клещей россиян пошел на тысячи
Роспотребнадзор опубликовал данные по итогам месяца мониторинга за нападениями клещей и инфекциями, которые передаются через укусы этих насекомых.
На 20 апреля в 70 субъектах РФ к медикам обратились примерно четыре тысячи человек, укушенных клещами. В их числе свыше полутора тысяч – дети. В ведомстве отметили, что нынешний показатель ниже среднемноголетних значений.
В результате укусов клещей зафиксировано 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза, передает «ФедералПресс».
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