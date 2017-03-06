В Щелково загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Щелково произошел пожар на складе лакокрасочной продукции. Площадь возгорания составляет более двух тысяч квадратных метров.
Пожар вспыхнул около четырех часов утра. В настоящее время огнем объяты два помещения. Помимо лакокрасочных материалов там хранятся пестициды, в содержимое которых входят легковоспламеняющиеся жидкости.
В тушении пожара задействованы 111 человек и 37 единиц техники, передает РИА ФедералПресс со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
О пострадавших в результате пожара не сообщается. В ведомстве призывают местных жителей не паниковать.
Следующая новость Журнал New Yorker вышел в свет с Путиным на обложке
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии