В Щелково загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Щелково произошел пожар на складе лакокрасочной продукции. Площадь возгорания составляет более двух тысяч квадратных метров.

Пожар вспыхнул около четырех часов утра. В настоящее время огнем объяты два помещения. Помимо лакокрасочных материалов там хранятся пестициды, в содержимое которых входят легковоспламеняющиеся жидкости.

В тушении пожара задействованы 111 человек и 37 единиц техники, передает РИА ФедералПресс со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

О пострадавших в результате пожара не сообщается. В ведомстве призывают местных жителей не паниковать.