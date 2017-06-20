В Щелкове открыли памятник Валерию Чкалову
В подмосковном городе Щелкове установлен бюст легендарному летчику Валерию Чкалову.
Мероприятие было посвящено 80-летию беспосадочного перелета через Северный полюс в США, совершенного экипажем Чкалова в 1937 году.
Бюст установлен на территории школы №12. Посетившие церемонию его открытия активисты Общероссийского народного фронта предложили присвоить учебному заведению имя знаменитого летчика, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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