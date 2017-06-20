В Щелкове открыли памятник Валерию Чкалову

Рынок труда России: чем аукнулся «курс на светлое будущее»

По традиции в начале июня подводятся итоги первого полугодия. Что происходит с рынком занятости России, сбываются ли прогнозы экспертов на развитие экономики и как чувствуют себя стороны трудовых отношений — читайте в статье от ГородРабот.ру.