IBU счел недостаточными доказательства Макларена о применении допинга в России

На экстренном заседании исполкома Международного союза биатлонистов принято решение не отстранять российскую сборную от участия в международных соревнованиях. Члены исполкома считают, что представленные в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена не содержится неопровержимых доказательств причастности российских биатлонистов к допинговым схемам.

Дисциплинарные меры будут приняты лишь в отношении двух спортсменов (имена не названы) из представленного Маклареном списка из 31 биатлониста. В отношении остальных 29 фигурантов будут открыты дела с целью более тщательно расследования вопроса.

- Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека. Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство – невиновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир, - цитирует ТАСС заявление вице-премьера РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко.