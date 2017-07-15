В Щекино открыли первый памятник Игорю Талькову в полный рост
В городе Щекино Тульской области открыли бронзовый памятник музыканту Игорю Талькову.
Как пишет «Российская газета», это первый в России монумент исполнителю в полный рост. Автором скульптуры стал Владимир Кузнецов.
Кроме фигуры Талькова с массивным крестом на груди в композицию вошли стул, гитара и лист с цитатой «Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь».
Игорь Тальков родился в деревне Грецовка Тульской области. Учился и начинал карьеру в Щекино. Музыкант стал известен после того, как 1987 году выступил на фестивале «Песня года» с песней «Чистые пруды».
В октябре 1991 года Талькова убили на концерте в Петербурге. Тело музыканта похоронено на Ваганьковском кладбище столицы.
Следующая новость РПЦ назвала встречу Путина и Трампа в Гамбурге «дорогой в будущее»
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии