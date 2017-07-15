В Щекино открыли первый памятник Игорю Талькову в полный рост

В городе Щекино Тульской области открыли бронзовый памятник музыканту Игорю Талькову.

Как пишет «Российская газета», это первый в России монумент исполнителю в полный рост. Автором скульптуры стал Владимир Кузнецов.

Кроме фигуры Талькова с массивным крестом на груди в композицию вошли стул, гитара и лист с цитатой «Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь».

Игорь Тальков родился в деревне Грецовка Тульской области. Учился и начинал карьеру в Щекино. Музыкант стал известен после того, как 1987 году выступил на фестивале «Песня года» с песней «Чистые пруды».

В октябре 1991 года Талькова убили на концерте в Петербурге. Тело музыканта похоронено на Ваганьковском кладбище столицы.