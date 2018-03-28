«Счастливую» собаку с «Площади Революции» отреставрируют

Скульптуры, расположенные на станции метро «Площадь революции» в Москве могут быть в скором времени отреставрированы, сообщил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, возможность их реставрации нужно обсуждать с руководством московского метрополитена.

Вместе с тем, скульптуры на станции «Площадь революции» являются объектами культурного наследия.

Всего, кроме знаменитой «счастливой собаки», на станции размещено еще 75 бронзовых фигур.

Изначально их было 80, но в связи с открытием в 1947 году восточного наземного вестибюля четыре из них убрали, сообщает Life.