«Счастливую» собаку с «Площади Революции» отреставрируют
Скульптуры, расположенные на станции метро «Площадь революции» в Москве могут быть в скором времени отреставрированы, сообщил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, возможность их реставрации нужно обсуждать с руководством московского метрополитена.
Вместе с тем, скульптуры на станции «Площадь революции» являются объектами культурного наследия.
Всего, кроме знаменитой «счастливой собаки», на станции размещено еще 75 бронзовых фигур.
Изначально их было 80, но в связи с открытием в 1947 году восточного наземного вестибюля четыре из них убрали, сообщает Life.
Следующая новость Курсант ФСБ попросил у Киева политическое убежище
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии