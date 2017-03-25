Сборы российской команды оказались сорваны из-за массового отравления

На подмосковной спортивной базе «Озеро Круглое» объявили карантин в связи с отравлением 50 спортсменов. У заболевших диагностированы одинаковые симптомы: температура, рвота. Что именно стало причиной болезни российских спортсменов, выяснят сотрудники Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства.

О недомоганиях некоторых членов сборной стало известно еще в среду, однако уже к выходным число заболевших увеличилось до пятидесяти, сообщает агентство URA.RU.

Среди пострадавших фехтовальщики, гимнастки, борцы, а также участницы соревнований по синхронному плаванию. По одной из версий причиной заболевания стала ротавирусная инфекция. По другой информации, массовое отравление произошло в столовой на базе «Озеро Круглое».

Как сообщает главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская, после того, как число заболевших превысило десять человек, было объявлено о введении карантина. Из-за этого сборы оказались сорваны.

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