Сборные Швеции и Европы разыграют вторую путевку в финал Кубка мира
Хоккеисты сборной Швеции и их соперники из команды Европы встретятся сегодня в Торонто во втором полуфинальном матче Кубка мира. Швеция заняла первое место в своей группе вместе с Россией, сборной молодых звезд Северной Америки и Финляндии. Европа стала второй в группе с Канадой, США и Чехией. В финал уже вышли канадцы, которые обыграли сборную России.
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