Сборные Швеции и Европы разыграют вторую путевку в финал Кубка мира

Хоккеисты сборной Швеции и их соперники из команды Европы встретятся сегодня в Торонто во втором полуфинальном матче Кубка мира. Швеция заняла первое место в своей группе вместе с Россией, сборной молодых звезд Северной Америки и Финляндии. Европа стала второй в группе с Канадой, США и Чехией. В финал уже вышли канадцы, которые обыграли сборную России.
Новости по теме
Следующая новость Пучков подверг критике работу Авиалесоохраны

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО