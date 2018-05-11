Сборную РФ по футболу раскритиковали за место подготовки к ЧМ

Российские футболисты едут тренироваться перед ЧМ-2018, который будет проходить в РФ, в Австрию.

Таким решением тренера Станислава Черчесова возмущен главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко. «Сборная готовится к домашнему чемпионату и готовится в Австрии. Это позор и, честно говоря, непонятно, почему на эту тему практически не задается вопросов никем», - сказал он в интервью телеканалу «360».

По мнению журналиста, решению руководства сборной может быть только одно объяснение – Черчесов хочет быть ближе к своей семье, которая проживает в Австрии.

Яременко также раскритиковал состав сборной РФ, заявленный на ЧМ-2018. По его мнению, команды выиграет встречу с футболистами Саудовской Аравии и вничью сыграют с египтянами. При этом он уверен, что матч с командой Уругвая закончится поражением россиян.

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